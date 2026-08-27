Završne pripreme za novu školsku godinu: Ministar Omerović održao sastanke s direktorima škola

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je jučer sastanke s direktorima osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, na kojima je razgovarano o završnim pripremama za početak nove 2026/2027. školske godine. Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Vesima Čičkušić te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić.

Tokom sastanaka razmotrena su pitanja od značaja za organizaciju i nesmetan početak nove školske godine, kao i aktivnosti koje škole trebaju poduzeti u završnoj fazi priprema. Posebna pažnja posvećena je aktuelnim izazovima s kojima se škole suočavaju, kao i načinima njihovog pravovremenog rješavanja, kako bi nastava u svim školama bila spremno dočekana i organizirana.