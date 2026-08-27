OGUS: Likovni umjetnici posjetili Stari grad i obišli Srebrenik

Učesnici ovogodišnje Međunarodne likovne kolonije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti”, obišli su Grad Srebrenik i neizostavni lokalitet Starog grada.

Zalazak sunca, s pogledom s ovog historijskog mjesta, kako kažu, donio im je novu inspiraciju za stvaranje umjetničkih djela.



Oduševljeni ljepotom krajolika i svim onim što je vezano za ovaj kulturni spomenik, odlučili su da, neka od djela stvaraju upravo na platou Starog grada.

Učesnici ovogodišnje likovne kolonije obišli su i stalnu postavku djela nastalih u okviru “OGUS-a 2025”.

Podsjetimo, ove godine u kraljevskom gradu slikaju:

Aleksa Avramović i Anastasija Novković iz Beograda, Robert Cvetkovski iz bratskog grada Kriva Palanka, Erna Kopše iz bratskog grada Sežana, Hiba Mustafić iz Sarajeva, Ivan Grozdanovski iz Šida, Nermin Čamdžić iz Banovića, Senad Begić iz Sarajeva, Nevenko Letić iz Belog Manastira, Maja Grabovica iz Banja Luke i Dubravka Belaj iz Osijeka.

Likovna kolonija je prilika da umjetnost približimo građanima, ali i da umjetnicima ukažemo na sve ljepote našeg grada, kako bi u svoje zemlje ponijeli lijepe utiske i priče iz Srebrenika.



Obilaskom grada i Gradine, još jednom je pokazano da je Srebrenik mjesto susreta, inspiracije i stvaranja.