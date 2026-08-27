Alarmantno stanje u BiH: Rijeke gotovo presušile, ugrožene i podzemne zalihe vode

Dugotrajni nedostatak padavina i ekstremno visoke temperature doveli su brojne rijeke u Bosni i Hercegovini do izrazito niskih vodostaja

Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u Bosni i Hercegovini do kritično niskih vodostaja.

Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosisteme i podzemne zalihe.

Većina rijeka u BiH trenutno bilježi izrazito nizak vodostaj. Prizori ogoljenih riječnih korita i vrlo malo vode zabilježeni su širom zemlje, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne.

Mještani Zenice kažu da rijeku ne pamte ovako plitku.

Podzemne zalihe se troše

Dugotrajni nedostatak padavina ostavlja posljedice i na izvore vode te podzemne rezervoare.

Hidrolog Muriz Spahić upozorava da su podzemne zalihe vode ograničen resurs koji se troši, a za njihovu obnovu potrebno je vrijeme.

“Te zalihe vode koje se obrazuju u podzemlju potrošive su i iskoristive i nestaju. Troši se sve, kao i drugi resursi, ali se ovi resursi moraju obnavljati”, upozorio je Spahić.

Poseban problem predstavlja činjenica da nizak vodostaj direktno ugrožava riječne ekosisteme.

Na pojedinim mjestima riječni tok već je prekinut, što može imati ozbiljne posljedice za čitav lanac ishrane i biljni i životinjski svijet koji zavisi od vode.

Ekolog Ismir Smajić upozorava da poremećaj jednog dijela ekosistema može izazvati mnogo šire posljedice.

“Trenutno je zaista nizak vodostaj. Postoje neke rijeke gdje je čak i prekinut riječni tok i ukoliko se ugrozi jedan gradivni element ekosistema, čitav ekosistem može doći u problem, kao i cijeli lanac ishrane”, kazao je Smajić.

Kiša može pomoći, ali neće riješiti problem

Najavljene padavine mogle bi privremeno popraviti stanje na rijekama, ali stručnjaci upozoravaju da kratkotrajna kiša nije dovoljna da nadoknadi dugotrajni deficit vode.

Posebno je spor proces obnove podzemnih akumulacija, kojima je potrebno mnogo više vremena da se ponovo napune.

Niski vodostaji zato predstavljaju još jedno ozbiljno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura, koje sve snažnije utiču na vodne resurse u Bosni i Hercegovini.