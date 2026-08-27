Meteorolozi alarmiraju: BiH očekuju ekstremne vrućine, temperature će dosezati 40 °C”

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra, petak 28. augusta, objavili su crveno upozorenje zbog očekivanih izuzetno visokih dnevnih temperatura zraka.

Crveni meteoalarm na snazi je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a vremenski interval za koji je izdano upozorenje je od 11 do 17 sati.

Temperatura zraka ići će i do 40°C, a upozorenje glasi:

“Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi.”

I dok nas u petak očekuje jedan od najtoplijih dana u ovoj godini, vreline i temperature do 39 stepeni nastavit će se i u subotu, s tim što je najavljen porast naoblake tokom dana, koja bi mogla usloviti pljuskove praćene grmljavinom. U nedjelju također sunčano, s temperaturama do 37 stepeni, dok su poslijepodne u centralnim i istočnim područjima Bosne mogući lokalni pljuskovi.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz temperature od 28 do 34, na jugu do 37 °C.