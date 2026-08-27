Postavljena izložba slika nastalih u okviru “OGUS-a 2025”

U Galeriji Doma kulture Srebrenik postavljena je stalna izložba umjetničkih djela nastalih u okviru Međunarodne manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti2025”.



Izložena su vrijedna umjetnička djela koja su u našem gradu, tokom prošlogodišnje manifestacije, stvarali poznati umjetnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Inače, novonastala djela prolaze kroz proces sušenja i drugih radnji kako bi mogla održati dugotrajnost.



Svake godine umjetnici obogate fundus galerije sa po dva umjetnička djela nastala u okviru likovne kolonije, a fundus već sada baštini oko 800 umjetničkih djela.

Izložba je za javnost otvorena svakog radnog dana od 08 – 15 sati.

Pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da pogledaju izložena umjetnička djela.