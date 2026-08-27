OGUS: U petak Miki Trifunov & Konvoj: Performans koji je odiše britkošću i energijom

U petak, 28. avgusta od 20:3o sati na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik, publika ima priliku pogledati autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom “Svjedok”, u okviru manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”.

U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će imati priliku uživati u intimnom umjetničkom putovanju koje spaja poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju.

Doajen bh. glumišta za publiku u Srebreniku govorit će tiho i sjetno, ne remeteći tišinu nego je nadograđujući, jer kod Mikija Trifunova teatar i poezija su kao jedno, satkani od života, iskustva i sudbina ljudi.

Miodrag Miki Trifunov, jedan od najznačajnijih bh. glumaca i umjetnika, iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom.

Prepoznatljiv po snažnoj interpretaciji, britkosti i posebnoj scenskoj energiji, Trifunov ni u osmoj deceniji života ne gubi umjetničku svježinu i snagu izraza kojom publiku ostavlja bez daha.Uz Mikija Trifunova nastupit će i bend Konvoj, koji čine Hamdija Salihbegović i Nedžad Merdžanović, dajući performansu dodatnu muzičku dubinu i emotivnu snagu.

Očekujemo vas sutra (petak, 28.avgust) ispred Ljetne pozornice Doma kulture Srebrenik od 20:3o sati.