Ponovno odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje ratnog zločinca Ratka Mladića

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga.

Mladićeva odbrana je 18. augusta ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uvjetno prijevremeno puštanje na slobodu iz uvjerljivih humanitarnih razloga, uz njegov direktan transfer u određenu bolnicu ili ustanovu za palijativnu njegu u Srbiji, nastavak nadzora srbijanskih vlasti i sve dodatne uvjete koje predsjednica može odrediti.

Kako je pojašnjeno, Mladić zahtjev za puštanje zasniva na dva razloga – zbog vjerovatne neposredne smrti te veće i kontinuiranije prisustvo njegove porodice.

Prema odluci MMKS-a, predsjednica Gatti Santana zaprimila je 14. augusta ove godine medicinski izvještaj u kojem su ljekari naveli da se Mladićevo opće stanje brzo pogoršava i da je sada ušao u završnu fazu života te da je trenutno fokus njege udobnost i ublažavanje patnje.

“Procjena ljekara jeste da bi Mladićeva smrt mogla nastupiti u bilo kojem trenutku i da se očekuje narednih sedmica”, navodi se, između ostalog, u odluci koju je predsjednica MMKS-a donijela 20. augusta, piše BIRN BiH.

Predsjednica Gatti Santana je navela da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, te da interesi pravde i opća pravna načela ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro.

“Uzimajući u obzir posebne interese povezane s Mladićevom doživotnom kaznom, ne smatram da pravilno provođenje krivičnog pravosuđa zahtijeva humanitarnu mjeru puštanja na slobodu. Naprotiv, Mladićevo ljudsko dostojanstvo, na koje svako ima pravo, u trenutnim okolnostima u potpunosti je poštovano”, zaključila je Gatti Santana.

Gatti Santana se konsultovala s drugim sudijama, te su Aminatt Lois Runeni N’gum, Seymour Panton i Mustaphu El Baaj izrazili stav da bi zahtjev odbili, dok su sudije Alphons Orie i Prisca Matimba Nyambe podržali njegovo odobravanje.

Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 2021. godine pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni.