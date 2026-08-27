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Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

By admin
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POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 59 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenske intervencije, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 27.08.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Brezje, Previle, Osoje, Podorašje, Lisovići, Brezik, Krušik, Jasenica,Crveno Brdo, Dabojevići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoda: Mjesno područje Tinja i Podorašje i pojedina naselja u Mjesnom području Duboki potok, kao prigradskim djelovima grada je uvedena redukcija.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

OGUS – Ljetna pozornica, odnosno plato Doma kulture u Srebreniku, danas, četvrtak 27. avgusta od 16 sati, biće rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosanskohercegovačkog strip umjetnika Admira Delića.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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