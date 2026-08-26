BiH pred novim toplotnim udarom: Krajem sedmice i do 40 stepeni

Nakon kratkog osvježenja, Bosnu i Hercegovinu očekuje novo, izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U četvrtak, 27. augusta, očekuje se sunčano vrijeme, uz temperature od 28 do 34 °C, dok će na jugu zemlje biti i do 37 °C.



Još toplije bit će u petak. Uz sunčano vrijeme i malu do umjerenu oblačnost, temperature će dosezati 34 do 40 °C, a na jugu se također očekuju vrlo visoke vrijednosti.



Vrućina će se nastaviti i u subotu, 29. augusta, kada će dnevne temperature biti između 32 i 38 °C. Poslijepodne se u Bosni očekuje porast naoblake, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine.



Dakle, kraj sedmice donosi novo jače zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima BiH mogla dosegnuti čak 40 stepeni.