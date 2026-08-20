UKC Tuzla ostaje bez novca za liječenje povratnika do kraja augusta

UKC Tuzla će do kraja augusta potrošiti sredstva za liječenje povratnika. Za nastavak zdravstvenih usluga potrebno je dodatnih milion KM.

Novac osiguran za liječenje povratnika na UKC-u Tuzla biće potrošen do kraja augusta. Na nedostatak sredstava za ovu kategoriju iz zdravstvene institucije upozoravali su i prethodne dvije godine, a do sada su razliku finansirali iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda pojašnjenje – da dodatni novac može doći jedino iz budžeta Federacije odlukom nadležnih organa Federacije.

Za liječenje povratnika u UKC-u Tuzla ove godine osigurano je 1,8 miliona maraka iz federalnog Fonda solidarnosti. U prvih šest mjeseci potrošeno je oko 77 posto tog iznosa, pa očekuju da će sredstva biti iscrpljena do kraja avgusta.

“Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima neophodno je obezbijediti dodatnih oko milion KM”, navodi Emir Kikanović, v.d. pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove UKC-a Tuzla.

Prema informacijama Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, odluka o dodatnim sredstvima do kraja godine nije donesena. Navode da bi, ukoliko novac bude osiguran iz Budžeta Federacije, pristupili ugovaranju i finansiranju dodatnih usluga. Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da se sa istim problemom suočavaju već treću godinu.

“U 2024. godini vrijednost pruženih usluga povratnicima je oko 600 hiljada KM više nego što je ugovoreno. U 2025. je oko 800 hiljada KM više nego što je ugovoreno”, dodaje Kikanović.

Razliku je prethodnih godina finansirao UKC Tuzla iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda navode da namjenski transfer već duže nije usklađen sa stvarnim troškovima pruženih usluga.

Federalni zavod nije institucija koja samostalno određuje visinu tog transfera niti može vlastitim sredstvima povećati budžetsku poziciju. Osiguravanje dodatnih sredstava zahtijeva odluku i postupanje nadležnih organa Federacije BiH.

Za primarnu zdravstvenu zaštitu povratnika u Republiku Srpsku, Vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala je 650 hiljada maraka.

“Kad je u pitanju tercijarni nivo zdravstvene zaštite, problem je iznosa raspoloživih sredstava, izgleda da je potrebno više i možda, evo, tu negdje se krije ključ kako bi za narednu godinu to trebalo riješiti”, istakao je Irfan Halilagić, premijer TK (SDA).

Sredstva za ovaj program osiguravaju se kroz Budžet Federacije BiH, pa rješenje za nastavak finansiranja zavisi od odluke federalnih vlasti.

IZVOR:AKTA.BA