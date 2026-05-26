Servisne informacije: Izmjene u režimu odvoza komunalnog otpada

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica. Evidentirana su 2 krivična djela, nasilje u porodici i šumska krađa.

HITNA – U SHMP Srebrenik pregledano je 89 pacijenata, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik juče je dobila dojavu o urušavanju stare i dotrajale porodične kuće u mjestu Behrami, pored čitaonice. Objekat je prethodno bio oštećen i destabilizovan usljed klizišta, nije bio u upotrebi, a vlasnik je vršio njegovo rušenje. Tokom urušavanja dijela zida i konstrukcije jedno lice je povrijeđeno. Na intervenciju su upućena 2 vatrogasca sa navalnim vozilom. Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je povrijeđeno lice prije našeg dolaska izvučeno i zbrinuto od strane službe hitne pomoći, te nije bilo potrebe za vatrogasnom intervencijom.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođene su četiri bebe, jedna djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije danas 26.05.2026. godine (utorak) na području Srebrenika doći će do prekida u isporuci električne energije u naseljima Ljenobud i Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik obavještava građane, pravna lica i sve korisnike usluga na području Grada Srebrenika, da se u srijedu, 27.05.2026. godine, zbog obilježavanja Kurban – bajrama, neće vršiti odvoz komunalnog otpada.

Usljed neradnog dana, kompletan program odvoza smeća pomjera se za jedan dan unaprijed, prema sljedećem rasporedu:

​Program od srijede (27.05.) – pomjera se i realizovat će se u četvrtak (28.05.).

​Program od četvrtka (28.05.) – pomjera se i realizovat će se u petak (29.05.).

​Program od petka (29.05.) – pomjera se i realizovat će se u subotu (30.05.).

​Iz JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik mole sve korisnike da posude i vreće za otpad iznesu ispred svojih objekata u skladu sa ovom privremenom izmjenom.