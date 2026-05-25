Potpisan ugovor za III fazu izgradnje mreže vodovoda na području Tinje

Danas je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao još jedan važan ugovor u okviru realizacije projekta vodosnabdijevanja Tinje i okolnih naselja.

Radi se o izvođenju radova na izgradnji distributivne mreže za naselja Tinja Gornja, Tinja Donja, Previle i Potpeć – faza III, ukupne vrijednosti preko 635.000 KM sa uračunatim PDV-om.

Predviđenim radovima novoizgrađena mreža će biti povezana sa postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj.

-“Korak po korak nastavljamo realizaciju višedecenijskog projekta koji je od ogromnog značaja za građana mjesnog područja Tinje. Nakon završetka prethodnih faza distributivne mreže i aktivnosti na realizaciji rezervoara Previle, nastavljamo širiti mrežu i stvarati preduslove za rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja.

Ovo je još jedan dokaz da se kontinuirano ulaže i da ne odustajemo od projekta vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinje”, ističe Bjelić..