Srijeda, 21 Januara, 2026
Punjač za mobilni telefon iz Kine eksplodirao – povučen s tržišta BiH

Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine prijavljen je slučaj eksplozije punjača mobilnog telefona iz Kine, pa je povučen sa tržišta jer predstavlja opasnost od požara i opeklina.

Kako navode iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine u pitanju je punjač za mobilni telefon – Adapter s USB kabelom V8 čija je šifra 19RTH642-1, bar kod: 1204202164211.

“Proizvođač je Source Well Co. Ltd., zemlja porijekla Kina, dok je uvoznik R. Time d.o.o. Sarajevo”, naveli su iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine i ističu:

“Uvoznik je preduzeo mjere dobrovoljnog povlačenja proizvoda s tržišta i njegovo uništavanje”

