Privedeni službenik MUP-a TK predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva TK

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona danas predali u nadležnost policijskog službenika Uprave policije MUP-a TK Edina Halilovića (sin Hajrudina, rođen 1991. godine na području Čelića) koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine, u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti.

Podsjećamo, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla jučer su izvršeni pretresi stana kojeg je koristio u Tuzli, kancelarije i automobila, nakon čega je osumnjičeni lišen slobode.

Postupajući tužilac će danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati Halilovića i odlučiti koje dalje mjere i radnje će biti poduzete u odnosu na osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.