Evo gdje možete gledati Zmajeve protiv Sjeverne Makedonije

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će na stadionu Koševo odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije.

Susret BiH protiv Sjeverne Makedonije bit će dio priprema Zmajeva za nastup na Svjetskom prvenstvu, a ujedno i prilika da navijači pruže podršku reprezentativcima pred odlazak na Mundijal.

Interesovanje za ovaj meč je veliko, što potvrđuje i podatak da su ulaznice već ranije rasprodane. Očekuje se ispunjeno Koševo i dobra atmosfera na tribinama.

Za sve one koji neće biti na stadionu osiguran je direktan televizijski prijenos. Utakmicu BiH protiv Sjeverne Makedonije prenosit će BHRT1.

Podsjetimo, utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu prenosit će Arena Sport TV.
