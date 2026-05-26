Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija

Selekcija BiH, koja godinama suvereno vlada evropskom scenom u ovom sportu, lovit će svoju šestu uzastopnu titulu, s obzirom na to da je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja.

Selektor Ifet Mahmutović, zajedno sa pomoćnicima Ejubom Mehmedovićem i Nedžadom Salkićem, pozvao je 14 igrača: Ismeta Godinjaka, Adnana Manku, Stevana Crnobrnju, Armina Šehića, Asima Medića, Mirzeta Durana, Nizama Čančara, Dževada Hamzića, Edina Đinu, Safeta Alibašića, Ermina Jusufovića, Alena Prašovića, Elvisa Šerifovića i kapitena Sabahudina Delalića.

Bh. tim dodatno čine predsjednik Saveza sjedeće odbojke BiH Hajrudin Zekić, Tarik Smailbegović i tim menadžer Dino Šečić.

– Atmosfera u reprezentaciji je odlična, a igrači od prvog dana priprema pokazuju maksimalnu ozbiljnost, disciplinu i želju za novim uspjehom. Zlatna liga nacija za nas predstavlja idealnu priliku da dodatno podignemo formu i provjerimo sve ono na čemu smo radili pred Svjetsko prvenstvo u Kini, koje je naš glavni cilj ove godine. Vjerujemo u kvalitet koji imamo, ali isto tako znamo da nas očekuje izuzetno jak turnir. Siguran sam da ćemo, uz podršku naših navijača i medija, dati svoj maksimum i dostojanstveno predstavljati Bosnu i Hercegovinu – kazao je selektor Mahmutović.

Zlatna liga nacija važi za jedno od najprestižnijih evropskih takmičenja u sjedećoj odbojci, a osim reprezentacije BiH na turniru će nastupiti i selekcije Njemačke, Ukrajine, Hrvatske, Mađarske i domaćina Poljske.

Bh. tim prvu utakmicu igra protiv Ukrajine u petak, 29. maja, sa početkom u 10 sati, dok je direktan prijenos utakmica omogućen putem YouTube kanala ParaVolley Europe.

Iz Saveza sjedeće odbojke BiH apelovali su na resorna ministarstva na svim nivoima vlasti, kao i na potencijalne sponzore i društveno odgovorne kompanije, da prepoznaju historijski i sportski značaj ovog trenutka te pruže neophodnu finansijsku podršku. Poručili su kako ulaganje u reprezentaciju BiH u sjedećoj odbojci nije samo podrška vrhunskom sportskom rezultatu, već i ulaganje u ugled države koju ovi reprezentativci godinama dostojanstveno predstavljaju na svjetskoj sceni, donoseći kući najsjajnija odličja.

