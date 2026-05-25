Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je 1 lice zadobilo je lakše tjelesne povrede.

HITNA – U SHMP Srebrenik, tokom vikenda, pregledano je 250 pacijenatai obavljene 2 kućne posjete, 9 pacijenata je prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području našeg grada. Dana 26.05.2026. godine (utorak) na području Srebrenika doći će do prekida u isporuci električne energije u naseljima Ljenobud i Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik obavještava građane, pravna lica i sve korisnike usluga na području Grada Srebrenika, da se u srijedu, 27.05.2026. godine, zbog obilježavanja Kurban – bajrama, neće vršiti odvoz komunalnog otpada.

Usljed neradnog dana, kompletan program odvoza smeća pomjera se za jedan dan unaprijed, prema sljedećem rasporedu:

​Program od srijede (27.05.) – pomjera se i realizovat će se u četvrtak (28.05.).

​Program od četvrtka (28.05.) – pomjera se i realizovat će se u petak (29.05.).

​Program od petka (29.05.) – pomjera se i realizovat će se u subotu (30.05.).

​Iz JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik mole sve korisnike da posude i vreće za otpad iznesu ispred svojih objekata u skladu sa ovom privremenom izmjenom.

Danas u Srebreniku očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutro je svježe sa temperaturom od 12°C, dok će tokom dana temperatura porasti do ugodnih 29°C.

