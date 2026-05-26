Ljekarska komora FBiH uz doktore iz TK: “Vlada snosi odgovornost za urušavanje sistema”

Ljekarska/Liječnička komora Federacije Bosne i Hercegovine pružila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su posljednjih dana stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem i jedinom preostalom sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije, zdravstvenog sistema i osnovnih uslova za rad ljekara.

Iz Komore ističu da su doktori bili primorani na takav potez nakon višemjesečnih pokušaja Sindikata doktora da sa Vladom Tuzlanskog kantona postigne kompromis i pronađe održivo rješenje.

Kako navode, postalo je jasno da aktuelna vlast nije pokazala dovoljno odgovornosti, ozbiljnosti niti spremnosti da zaštiti zdravstveni sistem i ljekare koji taj sistem održavaju, prenosi N1.

“Neprihvatljiv odnos prema doktorima”

Ljekarska/Liječnička komora Federacije BiH ocijenila je neprihvatljivim odnos prema doktorima u Tuzlanskom kantonu, posebno imajući u vidu da je riječ o najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH i području na kojem djeluje jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u državi.

Posebno zabrinjava, navode, činjenica da se problemi doktora i zdravstvenog sistema mjesecima ignorišu, dok istovremeno sve veći broj ljekara napušta Tuzlanski kanton.

„Takva politika direktno ugrožava zdravstvenu zaštitu građana i vodi ka daljnjem urušavanju sistema, za šta odgovornost više nije moguće prebacivati ni na koga drugog osim na Vladu TK“, poručili su iz Komore.

“Doktori nisu uzrok problema”

Iz Komore ističu da doktori nisu uzrok problema u zdravstvu Tuzlanskog kantona, već posljednja linija odbrane sistema koji se godinama zanemaruje.

Umjesto pokušaja diskreditacije doktora i relativiziranja njihovih zahtjeva, smatraju da Vlada TK mora hitno preuzeti odgovornost i postići dogovor sa reprezentativnim sindikatom doktora.

„Ljekarska/Liječnička komora Federacije BiH neće nijemo posmatrati daljnje ponižavanje doktorske profesije i urušavanje zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu“, navodi se u saopćenju.

Dodaju da će, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti sve raspoložive mjere kako bi zaštitili položaj ljekara, očuvali zdravstveni sistem i pravo građana na adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Kritike i doktorima u politici

Posebno su izrazili razočaranje pojedincima koji su po profesiji ljekari, a danas se nalaze na političkim funkcijama, navodeći da svojim djelovanjem ili pasivnošću ne doprinose postizanju dogovora.

Smatraju da upravo oni imaju dodatnu moralnu i profesionalnu obavezu da razumiju ozbiljnost situacije i zaštite interese zdravstvenog sistema i pacijenata.

“Najmanje 75 doktora napustilo TK”

Iz Komore upozoravaju da bi posljedice po zdravstveni sistem mogle biti dugoročne i nesagledive ukoliko se hitno ne postigne dogovor i ne usvoji aneks kolektivnog ugovora za doktore.

Navode i podatke Federalne ljekarske komore prema kojima je samo tokom 2025. godine najmanje 75 doktora napustilo Tuzlanski kanton i prešlo u druge kantone Federacije BiH.

„Građani Tuzlanskog kantona zaslužuju zdravstvenu zaštitu dostojnu 21. vijeka, a doktori uslove rada i položaj koji odgovaraju značaju profesije koju obavljaju“, poručeno je iz Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH.