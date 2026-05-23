Potpisani ugovori o finansiranju dva značajna projekta za Grad Srebrenik

U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija potpisan je ugovor o finansiranju dva značajna projekta za Grad Srebrenik.

Radi se o projektu izrade elaborata saobraćajne signalizacije i obilježavanja lokalnih cesta na području grada Srebrenika, kao i projektu sanacije dijela ulice Ivana Markovića Irca u Srebreniku.

U sklopu projekta sanacije ulice Ivana Markovića Irca planirana je i rekonstrukcija te proširenje postojećeg mosta, čime će se dodatno unaprijediti sigurnost i funkcionalnost saobraćaja u ovom dijelu grada.

-“Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi gotovo 140.000 KM, dok ćemo preostala sredstva potrebna za realizaciju projekata obezbijediti iz Budžeta Grada Srebrenik.

Nastavljamo raditi na unapređenju putne infrastrukture, sigurnosti saobraćaja i stvaranju kvalitetnijih uslova za život svih naših građana.

Zahvaljujemo Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija na podršci projektima od značaja za naš grad”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić