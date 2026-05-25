NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Uplaćena egzistencijalna naknada za demobilisane borce

By admin
0
52

Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona, za mjesec maj 2026. godine je uplaćena, sa utvrđenim iznosom od 7 KM za mjesec dana provedenih u OSRBiH.
Zavisno od banaka sredstva su već na računima korisnika.

Prethodni članak
Ministar Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omoguće im korištenje slobodnih dana za obilježavanje Kurban-bajrama
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više