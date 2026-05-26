Jedna osoba poginula u nesreći na putu Kladanj – Živinice

Danas oko 11:30 sati u mjestu Podgajevi, na putnom pravcu Kladanj–Živinice, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i motocikl. Jedna osoba zadobila je teške povrede te je prevezena u Dom zdravlja Živinice, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminula.

Saobraćaj na ovoj dionici puta bio je u potpunosti obustavljen zbog uviđaja, koji je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca. Više informacija bit će poznato nakon završetka istrage.

Tuzlainfo.ba