Crveno meteo upozorenje za cijelu BiH: Temperature do 40 stepeni

Za cijelu Bosnu i Hercegovinu danas je izdato crveno meteo upozorenje zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature između 34 i 40 stepeni. Uz veliku vrućinu, bh. meteorolog Nedim Sladić upozorio je i na sve veće količine saharske prašine, zbog čega bi današnji dan mogao ostavljati dojam “kao da smo u pustinji”.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka širom zemlje.

Upozorenje se odnosi na petak, 28. august, u periodu od 11 do 17 sati, a temperatura zraka većinom će biti između 34 i 40 stepeni.

“Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature”

U preporukama koje su navedene uz upozorenje građanima se savjetuje da poduzmu mjere zaštite.

“Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi”, navedeno je u preporukama prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji.

Građanima se također savjetuje da se za dodatne informacije obrate nadležnim institucijama.

Danas sunčano i vruće, temperature do 40 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 34 do 40 stepeni.

Prema posljednjoj objavljenoj prognozi FHMZ-a, u Sarajevu će biti sunčano, uz dnevnu temperaturu oko 36 stepeni.

Sladić: Dojam dana bit će kao da smo u pustinji

Ekstremna vrućina neće biti jedina karakteristika današnjeg vremena. Bh. meteorolog Nedim Sladić upozorio je da u Bosnu i Hercegovinu pristižu i sve veće količine saharske prašine.

“Sutrašnji dojam dana bit će kao da smo, u najmanju ruku, u pustinji”, najavio je jučer Sladić.

Kako je pojasnio, jedan od najevidentnijih razloga, pored veoma visokih temperatura zraka, jeste prisustvo saharske prašine koja pristiže u sve većim količinama u više slojeve atmosfere.

Sladić je naveo da se prema Balkanu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, povlači i izrazito vruća zračna masa.

Idealni uslovi za nagli rast temperature

Prema Sladićevim riječima, više faktora pogodovat će brzom rastu temperatura već od ranih prijepodnevnih sati.

“Uz isušeno tlo koje sada troši energiju za zagrijavanje podloge, a ne na isparavanje, duboku jugozapadnu visinsku advekciju, te kompresiju zraka i nisku relativnu vlažnost zraka, ovo su idealni uslovi za ubrzan porast temperatura zraka od ranog prijepodneva”, pojasnio je.

Zbog velike količine saharske prašine, nebo će biti mutnije, pa bi, uprkos pretežno sunčanom vremenu, povremeno moglo djelovati kao da je oblačno.

Sladić je najavio bjelkasto-žućkastu nijansu neba, uz moguću prozirnu visoku koprenastu naoblaku u drugom dijelu dana.

Vjetar neće donijeti osvježenje: “Kao da je neko usmjerio fen direktno u lice”

U poslijepodnevnim satima u Krajini i djelimično u centralnoj Bosni očekuje se umjeren do umjereno jak vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Međutim, prema Sladiću, ni vjetar neće donijeti osvježenje.

“Mimo toga, u poslijepodnevnim satima u Krajini i djelomično u centralnoj Bosni prognoziramo umjeren do umjereno jak vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera koji će dodatno isušivati zrak, koji nažalost neće stvarati ugodu, već će dojam biti kao da je neko usmjerio fen direktno u lice”, naveo je Sladić.

Za vikend pljuskovi i pad temperature

Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 23, na jugu do 27, dok će se dnevna kretati od 28 do 34, a na jugu do 39 stepeni.

U nedjelju će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne su u centralnim i istočnim područjima Bosne mogući lokalni pljuskovi.

Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će od 15 do 21, na jugu do 26, dok će dnevna iznositi od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.