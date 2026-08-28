Domu penzionera u Tuzli privremeno zabranjen rad

Domu penzionera Tuzla izrečena je privremena zabrana rada jer, prema nalazu inspekcije, ne ispunjava uslove za obavljanje socijalne zaštite.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u svom rješenju pojasnilo je da ova javna ustanova nije ispunila uslove potrebne za rad.

Domu penzionera u Tuzli Kantonalna uprava za inspekcijske poslove prošle sedmice uručila je rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite.

U rješenju se, između ostalog, navodi: “Po završenom inspekcijskom pregledu sačinjen je zapisnik. Kontrolom je utvrđeno sljedeće činjenično stanje: subjekt nadzora ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.”

Zakonski akti, koji su osnov za rješavanje upravne stvari, sastavni su dio obrazloženja rješenja.

Dalje je obrazloženo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u svom rješenju pojasnilo da ova javna ustanova nije ispunila uslove potrebne za rad.

Od nadležnog ministarstva su zatraženi odgovori na pitanja o tome koji uslovi nisu ispunjeni, ali ministar je za BHRT samo pismeno kazao da konstantno rade s gradskim vlastima i menadžmentom na pronalasku rješenja.

Iz Doma penzionera uopće nema informacija.

Ranije je saopćeno da ova ustanova smanjuje broj štićenika. Također izostaju odgovori na pitanja o mogućem iseljavanju, trenutnom stanju i uslovima u Domu, kao ni o uslovima u prostorijama koje je zahvatio požar krajem prošle godine.

Podsjećamo, u požaru prošle godine u Domu penzionera smrtno je stradalo 17 korisnika. Od tada su uslijedile analize i odluke o uslovima rada u ovoj ustanovi.