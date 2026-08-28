Ministar Omerović: Zaposlenicima u obrazovanju dodatno povećane plate

Juče su, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić potpisali su, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, anekse kolektivnopravnih akata sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture.smo sa predstavnicima sindikata potpisali izmjene i dopune sporazuma i anekse kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

“Ovim izmjenama zaposlenicima u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju osigurano je dodatno povećanje plaća za 3%, počevši od augustovske plaće. Istovremeno, minuli rad će se ubuduće obračunavati po stopi od 0,6% za svaku navršenu godinu staža, umjesto dosadašnjih 0,5%, uz povećanje maksimalnog procenta sa 20% na 24%. Ovo će u prosjeku značiti dodatno povećanje plaće od oko 2%.

Kada se saberu ova povećanja, plaće zaposlenika u obrazovanju će, u prosjeku, od augustovske plaće biti veće za oko 5%. Podsjećam da su plaće zaposlenicima u obrazovanju već povećane za 7% od januara ove godine.

Posebno želim istaći da smo ranije dogovorili i uvećanje plaće za sve razrednike od 5%, imajući u vidu složenost i odgovornost njihovog rada, kao i važnu ulogu koju imaju u praćenju učenika, komunikaciji s roditeljima i pružanju podrške učenicima.

Od 2022. godine do danas, Vlada Tuzlanskog kantona je, u partnerskom radu sa sindikatima, povećala primanja zaposlenika u oblasti obrazovanja za oko 55%.

Ovo nije samo pitanje povećanja plaća. To je ulaganje u ljude koji svakodnevno rade sa našom djecom i mladima i koji nose najveću odgovornost za kvalitet obrazovanja.

Nastavljamo raditi zajedno sa sindikatima na unapređenju materijalnog položaja zaposlenika i stvaranju još boljih uslova za rad u obrazovanju Tuzlanskog kantona”, poručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović u svojoj objavi na društvenim mrežama.