Električni romobili u BiH: Najmanje dvije osobe poginule, više od 110 povrijeđeno

Električni romobili u BiH posljednjih godina postali su uobičajeno prijevozno sredstvo, ali je s njihovom sve većom popularnošću rastao i broj saobraćajnih nesreća.

Prema dostupnim policijskim podacima i medijskim izvještajima, od 2020. do 22. jula 2026. godine poginule su najmanje dvije osobe koje su upravljale električnim romobilom, dok ih je najmanje 110 povrijeđeno.

Riječ je o nepotpunom zbiru jer u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena evidencija nesreća u kojima učestvuju električni romobili. Podaci nisu javno dostupni za sve kantone i godine, a dio samostalnih padova vjerovatno nikada nije ni prijavljen policiji.

Prvi potvrđeni smrtni slučaj pronađen u dostupnim izvještajima zabilježen je u februaru 2025. godine u Tuzli. Muškarac rođen 1937. godine pao je s električnog romobila u naselju Solina, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje je preminuo dan kasnije.

Drugi smrtni slučaj dogodio se u Sarajevu u julu 2026. godine. Dvadesetpetogodišnji vozač električnog romobila teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Mosta Suade i Olge, a od zadobijenih povreda preminuo je narednog dana u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Električni romobili u BiH bez jedinstvene evidencije nesreća

Dostupni podaci MUP-a Kantona Sarajevo pokazuju da je tokom 2022. godine u nesrećama s električnim romobilima povrijeđeno najmanje 13 osoba, od kojih je pet zadobilo teške, a osam lakše povrede.

Isti broj povrijeđenih zabilježen je i 2023. godine. Četiri osobe bile su teško, a devet lakše povrijeđeno. Tokom prvih deset mjeseci 2024. godine na području Kantona Sarajevo evidentirano je najmanje 25 povrijeđenih korisnika romobila, pet s teškim i 20 s lakšim povredama.

U Republici Srpskoj je tokom 2023. godine povrijeđeno deset vozača električnih trotineta. Godinu kasnije taj broj povećan je na 18, dok je tokom 2025. godine povrijeđeno 20 osoba. U prvih šest mjeseci 2026. evidentirano je još 11 povrijeđenih.

Zbrajanjem samo ovih javno dostupnih podataka dolazi se do najmanje 110 povrijeđenih, ali taj broj ne obuhvata veći dio Federacije BiH. Za Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Unsko-sanski i druge kantone nisu dostupni objedinjeni podaci za cijeli posmatrani period.

Da je stvarni broj nesreća veći pokazuju i ranije prikupljeni podaci prema kojima je samo u prvih deset mjeseci 2024. godine u dijelu Bosne i Hercegovine evidentirano najmanje 97 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali električni romobili. Ni tada sve policijske agencije nisu dostavile podatke.

Električni romobili postali su znatno prisutniji na ulicama bh. gradova od 2020. godine, kada su se počeli širiti sistemi njihovog iznajmljivanja. U Sarajevu je takva usluga pokrenuta u septembru 2020, a već prvog dana registrovano je više od 500 korisnika.

Pitanje njihove sigurnosti trebalo bi se naći i pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Predložene izmjene Zakona o sigurnosti saobraćaja trebale bi jasnije urediti kretanje električnih romobila, uslove za vozače, obaveznu zaštitnu opremu i sankcije za prekršaje. RTV SLON