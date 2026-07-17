Finale Svjetskog prvenstva u Kini: Bosna i Hercegovina i Iran se bore za zlato

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u petak, 17. jula, igra svoje sedmo finale Svjetskog prvenstva.

Nakon sedam dana takmičenja u kineskom Hangzhou došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu bit će, možemo reći i tradicionalno – reprezentacija Islamske republike Iran.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u petak, 17. jula, igra svoje sedmo finale Svjetskog prvenstva.

Nakon sedam dana takmičenja u kineskom Hangzhou došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu bit će, možemo reći i tradicionalno – reprezentacija Islamske republike Iran.

U knock-out fazi bosanskohercegovački tim je redom eliminisao Irak (3:1), Egipat (3:0) i Brazil (3:1), čime je izborio sedmo finale svjetskih prvenstava te osigurao vizu za Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine sada je novi okršaj s najvećim rivalom u svjetskoj sjedećoj odbojci. Iran će braniti titulu svjetskog prvaka koju su osvojili prije četiri godine u Sarajevu, dok će bh. reprezentativci pokušati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu.

Naša reprezentacija u svojoj bogatoj kolekciji ima tri titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Europe, te dvije zlatne medalje sa Ljetnih paraolimpijskih igara.

Susret za naslov svjetskog prvaka igra se u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 9 sati po našem vremenu, uz direktan prijenos na kanalu BHRT

Informacije o letu i dolasku bosanskohercegovačke reprezentacije u Sarajevo bit će poznatenakon završetka finalne utakmice.

Bez obzira na ishod finala, naši “Zlatni ljiljani” su zaslužili da budu dočekani na veličanstven način.