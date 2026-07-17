Slovenac Slavko Vinčić zaplakao kada je saznao da će suditi finale Svjetskog prvenstva

Svjetska nogometna federacija (FIFA) zvanično je potvrdila sastav sudijskog tima za veliko finale Svjetskog prvenstva 2026., u kojem će se za naslov prvaka svijeta boriti reprezentacije Španije i Argentine.

Povjerenje da dijeli pravdu u najvažnijoj utakmici turnira dobio je jedan od najcjenjenijih evropskih arbitara, Slovenac Slavko Vinčić, kojem će ovo biti najveći trenutak u dosadašnjoj sudijskoj karijeri.

Koliko mu ovo imenovanje znači pokazala je emotivna reakcija nakon što je saznao odluku FIFA-e. Vinčić nije uspio sakriti emocije te je pred kolegama zaplakao, svjestan da je suđenje finala Svjetskog prvenstva najveće priznanje koje jedan nogometni sudija može dobiti.

Uz Vinčića će na terenu biti i njegovi dugogodišnji pomoćnici iz Slovenije, dok će ostatak sudijskog tima činiti arbitri iz Jordana.

Sudijski tim za finale Svjetskog prvenstva:

Glavni sudija: Slavko Vinčić (Slovenija)

Prvi pomoćni sudija: Tomaž Klančnik (Slovenija)

Drugi pomoćni sudija: Andraž Kovačič (Slovenija)

Četvrti sudija: Adham Makhadmeh (Jordan)

Rezervni pomoćni sudija: Mohammad Alkalaf (Jordan)

Posebnu pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini privlači četvrti sudija Adham Makhadmeh, koji posjeduje bosanskohercegovački pasoš i govori bosanski jezik. Njegovi porodični korijeni vezani su za Sarajevo, zbog čega njegovo imenovanje predstavlja zanimljiv detalj za domaću sportsku javnost.

Finalni duel između Španije i Argentine igra se 19. jula na stadionu New York/New Jersey.