Aerodrom Tuzla u junu više nego udvostručio broj putnika

Aerodrom Tuzla je u junu 2026. godine opslužio 65.610 putnika, čime je broj putnika više nego udvostručen u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, sa tuzlanskog aerodroma tokom juna otputovalo je 32.866 putnika, dok su evidentirana 32.744 dolaska. Obavljeno je ukupno 416 avionskih operacija.

Najveći dio prometa ostvaren je na redovnim međunarodnim linijama, koje su koristila 62.072 putnika. Na neredovnim međunarodnim, odnosno čarter letovima, evidentirano je još 3.457 putnika.

Broj putnika porastao za 107 posto

Podaci za isti mjesec prošle godine pokazuju koliko je snažan ovogodišnji rast. Aerodrom Tuzla je u junu 2025. godine imao 31.646 putnika i 234 avionske operacije. Za godinu dana broj putnika povećan je za približno 107 posto, dok je broj operacija porastao za gotovo 78 posto.

Tuzlanski aerodrom je tokom juna bio drugi najprometniji aerodrom u Bosni i Hercegovini. Više putnika imao je samo Međunarodni aerodrom Sarajevo, preko kojeg je putovalo 213.178 osoba, dok su iza Tuzle ostali aerodromi u Banjoj Luci sa 38.787 i Mostaru sa 8.269 putnika.

Na četiri međunarodna aerodroma u BiH u junu su evidentirana ukupno 325.844 putnika. To znači da je Aerodrom Tuzla učestvovao sa nešto više od 20 posto u ukupnom putničkom prometu, odnosno da je približno svaki peti putnik koristio tuzlanski aerodrom.

Rezultati iz juna potvrđuju nastavak oporavka tuzlanskog aerodroma i značajno povećanje obima saobraćaja u odnosu na prethodnu godinu. Posebno je primjetan rast redovnih međunarodnih linija, preko kojih je ostvaren gotovo cjelokupan mjesečni promet.