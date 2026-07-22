Vlažni kolovozi i opasnost od odrona, duge kolone na prijelazima Velika Kladuša i Izačić

Kolovoz je mokar ili vlažan, a iz BIHAMK-a upozoravaju i na moguće nailaske na odrone

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju), granični prijelaz Izačić-Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji.

Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima na našoj web stranici https://bihamk.ba/spi/kamere.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.