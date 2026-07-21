Nevrijeme u BiH očekuje se tokom utorka, 21. jula, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost jačih pljuskova, grmljavine, snažnih udara vjetra i lokalne pojave grada.

Evropski sistem za prognozu oluja ESTOFEX izdao je treći, ujedno najviši nivo upozorenja za područje koje se proteže od Italije, preko južne Hrvatske i južnih dijelova Bosne i Hercegovine, do Crne Gore i Kosova. Prognoza se odnosi na period od utorka u osam sati do srijede u osam sati po lokalnom vremenu.

Najveća opasnost u dijelovima obuhvaćenim trećim nivoom upozorenja odnosi se na veoma krupan grad i razorne udare vjetra. ESTOFEX navodi da su mogući dugotrajni i brzo pokretni olujni sistemi, uključujući superćelijske oluje, koje bi se sa područja Italije i Jadrana mogle premještati prema jugoistoku Evrope.

Najviši nivo rizika ne odnosi se na cijelu Bosnu i Hercegovinu, već prvenstveno na njene južne dijelove. U ostatku zemlje također postoji mogućnost nestabilnog vremena, ali uz različit stepen opasnosti u zavisnosti od područja.

Upozorenje i za Tuzlansku regiju

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za područje Tuzle, koje je na snazi od 12 do 23:59 sati. Očekuje se između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, uz mogućnost grmljavine.

Obilnije padavine mogu izazvati lokalno zadržavanje vode i plavljenje manjeg broja objekata, dok se vozačima savjetuje dodatan oprez zbog smanjene vidljivosti i vode na kolovozu. Moguće su i smetnje pri obavljanju aktivnosti na otvorenom.

Prema prognozi FHMZ-a, u centralnim, istočnim i sjevernim dijelovima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a lokalno se ne isključuje ni pojava grada. Dnevne temperature kretat će se između 24 i 30 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 36 stepeni.

Nevrijeme u BiH trebalo bi oslabjeti tokom srijede, kada se nakon kišovitog jutra i dijela prijepodneva očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Temperature će biti niže, s najvišim dnevnim vrijednostima između 19 i 26 stepeni, dok će na jugu biti do 30 stepeni.

Građanima se preporučuje da prate upozorenja nadležnih meteoroloških i službi civilne zaštite, izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najjačih udara nevremena te sklone predmete koje bi vjetar mogao odnijeti.