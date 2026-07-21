Danas pljuskovi i grmljavina

Vrijeme u BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno, dok se u Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

U većem dijelu zemlje mogući su kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Ponegdje se, uz jače padavine i pojačan vjetar, očekuje i pojava grada.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 13 do 18 stepeni, na jugu do 24, dok će dnevna iznositi od 24 do 30, a na jugu zemlje do 36 stepeni.

U srijedu, 22. jula, prognozirano je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti u pojedinim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 21 do 28, na jugu do 32 stepena.

Vrijeme u BiH u četvrtak, 23. jula, bit će sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. U Bosni su poslije podne i tokom noći mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 24 do 32 stepena.

U petak, 24. jula, u Bosni se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana ponovo su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura iznosit će od 10 do 17, na jugu do 21, dok će dnevna biti između 24 i 30 stepeni.