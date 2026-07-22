Ističe rok za dijasporu: Za glasanje van BiH registrovana 31.000 birača

Uslove ispunilo preko 31.000 građana, dok stručnjaci upozoravaju na pad interesa dijaspore za izbore.

Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na Općim izborima zakazanim za 4. oktobar, ističe večeras u ponoć, dok podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) pokazuju da je do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunilo 31.303 birača.

Zaključno s 20. julom, na portalu e-Izbori korisnički nalog otvorile su ukupno 49.974 osobe.

Pored 31.303 prijave koje ispunjavaju uvjete, još 7.511 završenih prijava nalazi se u postupku obrade, dok su 7.483 prijave još u fazi unosa. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji, potvrđeno je Feni iz CIK-a BiH.

Najveći broj prihvaćenih prijava birača stigao je iz Njemačke (10.353), Hrvatske (5.924), Austrije (4.381), Srbije (2.169), Švedske (2.005) i Švicarske (1.718).

Iz CIK-a su naveli da se najveći broj neprihvaćenih prijava odnosio na neispravan dokaz boravišta u inostranstvu, neusaglašenost potpisa i nekompletnu dokumentaciju.

Iz CIK-a ocjenjuju da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH.

Međutim, predstavnici bh. dijaspore smatraju da je, uprkos mogućnosti elektronske registracije, cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte.

Potpredsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine Safet Alispahić kazao je za Fenu da je odziv građana u inozemstvu veoma slab u odnosu na njihov ukupan broj te da sve više ljudi odustaje od učešća na izborima, jer je način na koji građani iz dijaspore glasaju komplikovan i skup.

Podsjetio je da je Svjetski savez dijaspore BiH uputio inicijativu Parlamentarnoj skupštini BiH za uvođenje elektronskog glasanja, ali da ona nije stavljena u proceduru.

Predsjednik Strateškog odbora Koalicije za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” i bivši predsjednik CIK-a BiH Vehid Šehić također smatra da broj prijavljenih neće odgovarati broju ljudi koji će na kraju glasati, ističući da dosadašnja iskustva pokazuju da biračko pravo iskoristi oko 60 posto prijavljenih birača izvan zemlje usljed gubitka povjerenja u političke aktere.

Prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine moraju podnijeti svi državljani BiH koji žive ili privremeno borave u inostranstvu.

Nakon isteka roka, CIK BiH nastavit će obradu svih zaprimljenih zahtjeva i provjeru ispunjenosti zakonskih uslova, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.