Ljekari upozoravaju: Srčani problemi sve češće pogađaju i mlade, svi moramo usporiti

Srčani problemi više nisu rezervirani za stariju životnu dob. Sve je više mladih koji se suočavaju s kardiološkim dijagnozama, a ljekari upozoravaju da ubrzan tempo života, loše navike i zanemarivanje prvih simptoma uzimaju ozbiljan danak. Savjet je jasan – svi moramo usporiti.

Dok su nekada ordinacije bile mjesta gdje su većinom dolazili pacijenti u trećoj životnoj dobi, danas je slika drugačija. Mladi ljudi sve češće imaju poteškoće zbog kojih se javljaju ljekarima.

“Nekih 50 posto, polovina pregleda su s problemima kardiovaskularnog aparata, što se tiče mladih, a drugih 50 posto su različiti problemi, iz nekog neuropsihijatrijskog kazusa, od depresije, anksioznosti, insomnije, endokrinološkog kazusa u kontekstu neregulisane funkcije štitne žlijezde, dijabetesa, pretilosti”, kaže Amina Ibrahimović, specijalista interne medicine.

Mnogi se i dalje oslanjaju na vlastitu procjenu

Iako su statistike zabrinjavajuće, mnogi se oslanjaju isključivo na vlastitu procjenu fizičke spremnosti. Svijest mladih o važnosti preventivnih pregleda i dalje nije na zavidnom nivou.

“Ne idem. Hranim se zdravo, sportista sam, treniram već 15 godina, tako da vodim računa o svom zdravlju”, kaže jedan mladić.

“Ne baš, trebao bih češće, rekao bih. Trudim se da se zdravo hranim, da se bavim sportom, da se krećem, da izlazim na sunce, najviše to”,“Pa treba da se bave sportom, da redovno treniraju, da nađu neki svoj izduvni ventil, da redovno idu kod doktora ukoliko imaju nekih problema, da se liječe na vrijeme, da ne leže kući, pogotovo ljeti, lijepo je vrijeme, mogu da idu na kupanje i na svašta nešto”, prokomentarisali su ostali građani.

Sport nije dovoljan ako su ostale navike loše

Stručnjaci naglašavaju da je pogrešno vjerovati kako je sportska aktivnost jedini garant zdravlja, posebno ako je ostatak životnih navika neadekvatan. Nutritivno siromašna ishrana i toksični obrasci suočavanja sa svakodnevnim pritiscima direktno štete kardiovaskularnom sistemu.

“Mladi ljudi su skloni da jedu s nogu brzu hranu. Problem sa brzom hranom je što su primijenjeni najjednostavniji sastojci, neki sastojci koji omogućavaju da hrana dugo bude jestiva, prezervativi, aditivi. Drugo, pošto su mladi ljudi stilom života izloženi stresu, imaju negativan način odgovora na stres. Koriste sredstva koja zapravo pogoršavaju stres, kao što su alkohol, droge, cigarete i razne stvari koje kratkotrajno smanjuju osjećaj stresa i postizanje balansa, a zapravo su dugoročno jako veliki stresogeni”, kaže Dragan Totić, vaskularni hirurg.

Neredovan san i sjedilački način života dodatno pogoršavaju stanje

Uz lošu ishranu i poroke, hronični nedostatak kvalitetnog odmora dodatno iscrpljuje organizam.

“Neredovan san, nemogućnost uvođenja u san, generalno insomnija, zaista uzima svoj danak i odraz na zdravlje mlade osobe. Nedostatna fizička aktivnost. Mi smo Bogom dani sa svojim lokomotornim aparatom koji je stvoren za aktivni pokret. Naš način života je više sjedilački, mi svaku priliku koristimo da sjedimo, tu su kompjuteri, mobiteli, znači s te strane malo se aktivirati, pokrenuti naš organizam”, kaže Amina Ibrahimović, porodični ljekar.

Ljekari savjetuju da ne čekamo bol

Prevencija ostaje najsigurniji put očuvanja zdravlja. Umjesto čekanja da nas nešto zaboli, ljekari savjetuju savjestan pristup, redovne preglede, kvalitetan san i odabir zdravih životnih navika.

IZVOR. N1