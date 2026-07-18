Evropski istražitelji u Autocestama FBiH zbog Koridora 5C

Predstavnici Evropskog ureda za borbu protiv prevara, OLAF-a, obavili su službene aktivnosti u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz ovog preduzeća.

Kako je navedeno u saopćenju, aktivnosti su provedene radi prikupljanja dokumentacije koja se odnosi na pojedine projekte na Koridoru 5C i postupke javnih nabavki provedene prema međunarodnim procedurama od 2018. do 2022. godine.

Iz Autocesta FBiH tvrde da su OLAF-u od početka stavili na raspolaganje tražene ugovore, anekse, tehničku i finansijsku dokumentaciju, elektronsku komunikaciju i pristup informacijskim sistemima preduzeća.

Demantovali su medijske navode da su službenici OLAF-a iz prostorija odnijeli laptope, računare, diskove, printere ili rezače papira, navodeći da takve informacije predstavljaju špekulacije.

Uprava Autocesta FBiH poručila je da podržava provođenje zakonitih i nezavisnih istraga, jer smatra da se samo analizom potpune dokumentacije mogu utvrditi činjenice i eventualna odgovornost u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata.

Iz preduzeća su naveli da razumiju zabrinutost građana zbog informacija koje se posljednjih mjeseci pojavljuju u javnosti, ali da vjeruju kako postupci koje vode OLAF, Ured evropskog javnog tužioca, domaća tužilaštva i druge nadležne institucije mogu doprinijeti rasvjetljavanju svih spornih okolnosti.

Dodali su da se problemi i moguće nepravilnosti koje su nastajale tokom dužeg perioda ne mogu riješiti jednim potezom, ali da je aktuelna uprava odlučna uspostaviti sistem u kojem će zakonitost, transparentnost, stručnost i javni interes imati prioritet.

Naglašeno je i da će Autoceste FBiH nastaviti provoditi politiku nulte tolerancije prema korupciji, zloupotrebama službenog položaja i drugim oblicima nezakonitog djelovanja.

Iz preduzeća su istovremeno pozvali medije i druge učesnike u javnom prostoru da poštuju pretpostavku nevinosti i da prilikom izvještavanja uzmu u obzir kompletnu dokumentaciju, stručna mišljenja i odobrenja međunarodnih finansijskih institucija.

„JP Autoceste FBiH nemaju šta skrivati. Naš odgovor nisu medijske polemike, već činjenice, službena dokumentacija i puna saradnja sa svim nadležnim institucijama“, zaključeno je u saopćenju.