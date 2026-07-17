Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci poražena je od Irana u finalu Svjetskog prvenstva u Kini.

Zlatni ljiljani su meč izgubili sa 3:1 u setovima.

Prvi set Iran je dobio rezultatom 25:21, drugi 25:20, a onda se BiH vratila u igru u trećem setu koji je dobila 25:20 i smanjila na 2:1

Ipak, u narednom setu Iran je bio superioran slavivši 25:16 za konačnih 3:1.

Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je ujedno osigurala i nastup na Paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo je bila 30. medalja s velikih takmičenja.

BiH je tri puta bila prvak svijeta, ovo je četvrto srebro, a naš nacionalni tim sa svjetskih prvenstava donio je i jednu bronzu.