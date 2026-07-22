U toku izgradnja glavnog rezervoara „Previle“ i distrubitivne mreže u Tinji

Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona KM, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada.

U toku je izgradnja glavnog rezervoara „Previle“, čija je vrijednost 593.508,38 KM. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja.

Istovremeno se izvode radovi na III fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja, vrijednosti 635.018,28 KM. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar „Previle“ bit će povezan sa postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža.

-“Godinama se o izgradnji vodovodnog sistema u Tinji govorilo, pravili su se planovi i davala obećanja. Danas manje govorimo, a građani imaju priliku svakodnevno gledati radove koji se izvode na terenu.

U protekle tri godine realizovali smo najveći investicioni ciklus u vodovodnu infrastrukturu na mjesnom području Tinja. Izgrađene su prve dvije faze distributivne mreže, u toku je treća faza, gradi se glavni rezervoar, obezbijeđena su sredstva za nastavak projekta i korak po korak stvaramo uslove da voda stigne do svakog domaćinstva.

Pred nama je još jedan važan korak, izgradnja glavnog potisnog voda koji će vodu iz bunara dopremiti do rezervoara „Previle“. Potrebno je uložiti dodatni napor i završiti započeti posao kako bismo konačno riješili jedan od najvećih i najdugotrajnijih problema stanovnika mjesnog područja Tinja”, navodi gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.