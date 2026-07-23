Francuska uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Francuski parlament usvojio je zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Primjena počinje 1. septembra uz obavezno gašenje naloga.

Francuski parlament usvojio je zakon kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, zbog sve veće zabrinutosti za utjecaj digitalnih platformi na zdravlje i sigurnost maloljetnika.

Zabranu su u utorak odobrila oba doma parlamenta – Nacionalna skupština i Senat, čime je Francuska postala prva evropska zemlja koja je usvojila takvu mjeru, javlja Reuters.

“Francuska otvara put kao prva zemlja u Evropi koja je usvojila digitalnu punoljetnost” – izjavila je pred senatorima francuska ministrica za umjetnu inteligenciju Anne Le Hénanff.

Predsjednik Emmanuel Macron želi da se zakon počne primjenjivati od početka naredne školske godine. Prema novim pravilima, djeca mlađa od 15 godina od 1. septembra neće moći otvarati naloge na društvenim mrežama.

Digitalne platforme imat će dodatna četiri mjeseca da ugase već postojeće naloge korisnika mlađih od propisane dobi. Također će morati koristiti sisteme za provjeru starosti koje odobri francusko tijelo za zaštitu ličnih podataka.

Macron je u aprilu pozvao mlade da isključe telefone i više čitaju, poručivši da ih je nedostatak pravila na društvenim mrežama izložio digitalnom prostoru koji im oduzima pažnju.

Francuska slijedi primjer Australije, gdje je u decembru stupila na snagu prva zabrana pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, koja obuhvata platforme poput Facebooka, Snapchata, TikToka i YouTubea.

Kompanije koje upravljaju društvenim mrežama uglavnom se protive općim zabranama, tvrdeći da već primjenjuju ograničenja i druge mjere za zaštitu mlađih korisnika. Istovremeno su najavile da će poštovati propise koje usvoje nacionalne vlade.

Evropska komisija radi na vlastitim pravilima za bolju zaštitu mladih na internetu, a trebala bi procijeniti i da li je francuski zakon usklađen s postojećim zakonodavstvom Evropske unije.

AKTA.BA