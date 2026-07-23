Cijene goriva u BiH ponovo rastu

Cijene goriva u BiH posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim benzinskim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,20 KM po litru.

Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata.

Prema podacima o cijenama na benzinskim pumpama u Sarajevu, litar dizela prodaje se po cijeni od 3,00 do 3,36 KM. Benzin se istovremeno može pronaći po cijenama od 2,70 do 3,17 KM po litru.

Podaci Federalnog ministarstva trgovine pokazuju da rast nije zabilježen samo u glavnom gradu, već da se cijene goriva u BiH povećavaju i u drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Gorivo je tokom prethodnih sedmica postepeno pojeftinjavalo, prvenstveno zbog smirivanja geopolitičkih tenzija i povoljnijih kretanja na međunarodnom tržištu. Situacija se, međutim, u kratkom periodu promijenila.

Novi napadi i rast tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i zaoštravanje sukoba u regiji, ponovo su podigli cijene sirove nafte na svjetskim berzama.

Nastavak rasta cijena nafte mogao bi se u narednim danima dodatno odraziti na cijene dizela i benzina na domaćim benzinskim pumpama.