Ove godine na Sajmu šljive održat će se Gastro fest posvećen šljivi

Na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajmu šljive održat će

se tri podsajamske manifestacije a novina je Gastro fest posvećen šljivi. Gradačački Gastro

festival će trajati dva dana, 14. i 15.08.2026. godine, i planirano je da najmanje 20 učesnika

prezentuje slastice sa bestiljom ili u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Udruženja koja baštine

tradicionalna jela najavila su svoje učešće što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od

zaborava i da postanu dio naše svakodnevnice.

Gastro fest posvećen šljivi je prilika da se predstave tradicionalni poznati i manje poznati

recepti, ali i da se pripremaju moderne slastice sa šljivom. Cilj je promocija šljive i sve što ona

nudi, od svježe i prerađevina do suhe. Na ovaj način otvara se mogućnost pokretanja malih

biznisa jer zasigurno postoji interes za tim proizvodima. U prilog tome ide i činjenica da je šljiva

u posljednje vrijeme jako u fokusu nutricionista, ističe Hamid Kujraković, jedan od organizatora

Gastro festivala.

Prvog dana Festivala fokus će biti na slasticama sa bestiljom koje bi se nakon ocjene izložile

i dale na degustaciju posjetiocima Sajma šljive.

recepti, ali i da se pripremaju moderne slastice sa šljivom. Cilj je promocija šljive i sve što ona nudi, od svježe i prerađevina do suhe. Na ovaj način otvara se mogućnost pokretanja malih biznisa jer zasigurno postoji interes za tim proizvodima. U prilog tome ide i činjenica da je šljiva u posljednje vrijeme jako u fokusu nutricionista, ističe Hamid Kujraković, jedan od organizatora Gastro festivala. Prvog dana Festivala fokus će biti na slasticama sa bestiljom koje bi se nakon ocjene izložile i dale na degustaciju posjetiocima Sajma šljive. Očekujemo da to budu tradicionalni kolači i slastice koji u sastavu imaju bestilj ali i neke

savremene forme slastica kao što su cheesecake, panna cotta, mousse, mafini, energetske

pločice, voćne salate. Bestilj je pekmez od šljiva koji ne sadrži dodatni šećer ili konzervans i

pravi se na tradicionalni način dugotrajnim upjecanjem kako bi postao gust, pojašnjava Hamid

Kujraković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane.

Veoma zanimljivo bi trebalo biti i drugog dana Gradačačkog Gastro festivala kada će se na

trpezi naći slastice koje u svom sastavu imaju i šljivu. Po riječima Hamida Kujrakovića, to bi

trebala biti široka paleta slastica koja će dočarati maštu takmičara i pokazati koliko šljiva može

biti zahvalna kao namirnica za spravljanje ukusnih i lijepih jela.