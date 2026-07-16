Gorivo u BiH opet na skoro 3 KM, poskupljivaće i u narednih 15 dana

Predsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić upozorava da je sadašnje poskupljenje tek početak novog talasa rasta cijena naftnih derivata

Gorivo na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj poskupljuje iz dana u dan, a takav trend očekuje se najmanje u narednih 10 do 15 dana.

Predsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić upozorava da je sadašnje poskupljenje tek početak novog talasa rasta cijena naftnih derivata.

– Nažalost, ovo je tek početak rasta. Današnje ulazne cijene distributera, bez marže, sa uračunatim troškovima transporta i PDV-om, gotovo su dostigle tri KM po litru. Ponavljam, bez zarade distributera. Prema tome, u narednih 10 do 15 dana možemo očekivati konstantan rast cijena – rekao je Savić.

To znači da se u narednim danima očekuje cijena veća od 3 KM.

Na benzinskim pumpama u Banjoj Luci litar dizela trenutno košta oko 2,91 KM, dok se benzin prodaje po cijeni od oko 2,89 KM, što je za približno 15 feninga više nego prije svega nekoliko dana.

Novi rast cijena uslijedio je nakon gotovo tromjesečnog perioda pojeftinjenja goriva.

Prema navodima iz naftnog sektora, rast cijena posljedica je novih geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, koje su izazvale zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdijevanju naftom i eventualnog zatvaranja ključnih transportnih pravaca, uključujući Hormuški moreuz.

Takva očekivanja dovela su do rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, a samim tim i rafinerijskih cijena

Sve to se odražava i na maloprodajne cijene goriva u RS – kaže Savić.

Podsjećanja radi, rekordne cijene goriva u RS zabilježene su sredinom aprila 2022. godine, kada je litar naftnih derivata dostizao gotovo četiri konvertibilne marke.