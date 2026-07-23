Izgrađena dva teniska terena na prostoru sportsko-rekreativne zone u Srebreniku

Završena je izgradnja dva teniska terena na prostoru sportsko-rekreativne zone u Srebreniku, investicije vrijedne oko 175.000 KM, dok je u toku završna faza postavljanja dva padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta.

Istovremeno, tri terena sa umjetnom travom već su završena i svakodnevno su ispunjena djecom, mladima i rekreativcima, što je najbolji pokazatelj da je ovaj projekat bio potreban našem gradu.

-“Ono što je do jučer bila ideja i vizija, danas postaje stvarnost. Iz dana u dan naša zona sporta i rekreacije dobija svoj konačni izgled, a ono što posebno raduje jeste činjenica da su postojeći sadržaji već postali mjesto okupljanja velikog broja djece, mladih i porodica.

Sportsko rekreativna zona, zajedno sa novim gradskim parkom, dobija svoj konačni izgled i iz dana u dan postaje bogatija novim sadržajima. Naš cilj od samog početka bio je stvoriti prostor u kojem će se okupljati porodice, djeca, sportisti i svi oni koji žele kvalitetno provoditi slobodno vrijeme.

Najveća potvrda da smo uspjeli jeste slika koju svakodnevno gledamo, desetine djece na terenima, rekreativci svih generacija, porodice koje slobodno vrijeme provode upravo ovdje. Takve slike najbolje govore koliko je ovaj projekat bio potreban Srebreniku”, kaže gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će JU SRC Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima.