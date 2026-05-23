Inspektori Porezne uprave izvršili kontrole: Značajan broj nepravilnosti utvrđen u TK

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH izvršili su 21. maja ukupno 244 kontrole na području Federacije BiH, a značajan broj nepravilnosti utvrđen je i u Tuzlanskom kantonu.

Na području Tuzlanskog kantona obavljene su 43 kontrole, tokom kojih je zatečeno 47 prijavljenih i jedan neprijavljeni radnik. Inspektori su utvrdili i da jedan porezni obveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj, dok šest obveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja.

U kontrolama je utvrđeno i da 30 poreznih obveznika iz Tuzlanskog kantona nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su dva objekta, a u 34 slučaja izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u Tuzlanskom kantonu je 360.700 KM.

Na nivou Federacije BiH inspektori su tokom kontrola zatekli 444 prijavljena i 18 neprijavljenih radnika. Zbog različitih nepravilnosti zapečaćeno je sedam objekata, a ukupno su izrečene novčane kazne u iznosu većem od 1,5 miliona KM.

Iz Porezne uprave FBiH navode da će nastaviti aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije.