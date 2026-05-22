Servisne informacije: TK brojniji za šest beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području našeg grada.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik obavještava građane, pravna lica i sve korisnike usluga na području Grada Srebrenika, da se u srijedu, 27.05.2026. godine, zbog obilježavanja Kurban – bajrama, neće vršiti odvoz komunalnog otpada.

Usljed neradnog dana, kompletan program odvoza smeća pomjera se za jedan dan unaprijed, prema sljedećem rasporedu:

​Program od srijede (27.05.) – pomjera se i realizovat će se u četvrtak (28.05.).

​Program od četvrtka (28.05.) – pomjera se i realizovat će se u petak (29.05.).

​Program od petka (29.05.) – pomjera se i realizovat će se u subotu (30.05.).

​Iz JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik mole sve korisnike da posude i vreće za otpad iznesu ispred svojih objekata u skladu sa ovom privremenom izmjenom.

Danas u Srebreniku nas očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme tokom cijelog dana. Jutarnje temperature bit će oko 10°C, a tokom dana će porasti do ugodnih 23°C