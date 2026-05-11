Selektor Sergej Barbarez objavio imena 26 Zmajeva za Svjetsko prvenstvo

Zmajevi će SP otvoriti 12. juna utakmicom protiv Kanade. Potom slijedi duel protiv Švicarske (18. juna) i Katara (24. juna).

Selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovin Sergej Barbarez objavio je konačni spisak od 26 igrača koje će povesti na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi (11. juna – 19. jula), drugo veliko takmičenje na koje su plasirali Zmajevi.

Barbarez je objavio i imena igrača koji su dobili pretpozive.

Kako se i očekivalo, na spisku nije bilo previše iznenađenja. Osim možda toga što se Amir Hadžiahmetović našao među 26 igrača koji su dobili karte za SP. A za kojeg su iz FSBiH nedavno objavili da je povrijeđen i da propušta Mundijal.

Barbarez je u više navrata naglasio da će mu biti jednostavno skrojiti spisak i da će prednost dobiti igrači koji su igrali finiš kvalifikacija i utakmice baraža.

Iako je spisak objavljen danas, on se ne smatra zvaničnim sve dok ga FIFA ne potvrdi 2. juna.

Karte za Sjevernu Ameriku dobili su:

Golmani

1. Nikola Vasilj (St. Pauli)

2. Martin Zlomislić (Rijeka)

3. Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Odbrana

4. Sead Kolašinac (Atalanta)

5. Amar Dedić (Benfica)

6. Nihad Mujakić (Gaziantep)

7. Nikola Katić (Schalke 04)

8. Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)

9. Tarik Muharemović (Sassuolo)

10. Stjepan Radeljić (Rijeka)

11. Nidal Čelik (Lens)

Vezni red

12. Ivan Šunjić (Pafos)

13. Benjamin Tahirović (Brondby)

14. Dženis Burnić (Karlsruher)

15. Ivan Bašić (Astana)

16. Amar Memić (Viktoria Plzen)

17. Ermin Mahmić (Slovan Liberec)

18. Esmir Bajraktarević (PSV)

19. Kerim Alajbegović (RB Salzburg)

20. Armin Gigović (Young Boys)

21. Amir Hadžiahmetović (Hull City)

Napad

22. Ermedin Demirović (Stuttgart)

23. Jovo Lukić (Universitatea Cluj)

24. Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok)

25. Edin Džeko (Schalke 04)

26. Haris Tabaković (Borussia M'Gladbach)

