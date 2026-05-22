Prvi dan Kurban-bajrama u srijedu 27. maja: Kurban-bajram traje četiri dana

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban-bajrama 1447. godine po H./ 2026. godine je u srijedu, 27. maja.

Bajram-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u BiH, klanjat će se s početkom u 5:49 sati.

Bajramsku hutbu ovom prilikom kazivat će reisul-ulema, dr. Husein ef. Kavazović.

Nakon sabah-namaza, koji će se klanjati s početkom u 4:30 sati, bit će održan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, ilahija i kasida, dok će prigodno predavanje održati direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu Dževad Pleh.

Predviđeno je da BHT1 i BIR televizija centralnu bajramsku svečanost prenose uživo.

Važnost Kurban-bajrama ili Hadži-bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki.

Među njima je ove godine i više od 2.200 državljana Bosne i Hercegovine, a iz Srebrenika njih 29, uz vodiče Brašnjić Emira i Mehmedović Muhameda.

Kurban-bajram traje četiri dana.

