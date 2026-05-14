Savo Milošević podnio ostavku na mjesto trenera Željezničara

Bivši srpski reprezentativac preuzeo je Željezničar posljednjeg dana februara, a njegov mandat trajao manje od tri mjeseca.

To je još jedan kratak angažman u nizu, nakon drugog mandata u FK Partizan i epizode u iranskom Nasaji Mazandaran FC.

Milošević je na klupi “plavih“ vodio ekipu na 11 utakmica i ostvario učinak od četiri pobjede, pet remija i dva poraza, dok se Željezničar trenutno nalazi na petom mjestu Premijer lige BiH.

Odlazak Miloševića dolazi u lošem trenutku po ekipu koja već za dva dana u prvenstvu gostuje Borcu.

Željezničar će osim Borca do kraja sezone još igrati sa Širokim Brijegom i Sarajevom, a klub je rasterećen rezultatima budući da ne može izboriti Evropu, niti ispasti iz lige.