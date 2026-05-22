U Srebreniku održana manifestacija Majski susreti Srebrenik 2026

U Srebreniku je jučer održana manifestacija Majski susreti Srebrenik 2026.

Danas je BZK gradsko društvo Srebrenik organizotor je ove kulturne koja je održana u Domu kulture.

U programu manifestacije je održana promocija knjige “Preživjet ću i jesam”,autora Kemala Tursunovića iz Dubrovnika.

U kulturnom programu učestvovala je MSŠ Srebrenik izvedbom numere Nigdje tako ko u Bosni nema i recitalom Riječ.

JU Prva OŠ Srebrenik predstavila se igrokazom Đačka ljubav.

Centralni program manfestacije bio je koncert omladinske škole harmonike BZK Jablanica, koji je instrumentano izvodio tradicionalne sevdalinke.

