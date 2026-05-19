Crnogorsko primorje: Kazne do 500 eura, zabrana šetnje u bikiniju i bez majice izvan plažnih zona

Nova uredba predviđa novčane kazne za turiste i građane koji se u bikiniju ili bez majice kreću ulicama, trgovima i parkovima van obale.

Crnogorska opština Ulcinj usvojila je novu uredbu kojom se ograničava kretanje u odjeći za plažu van obalskih područja.

Prema odluci koju je usvojila Skupština opštine Ulcinj, građanima i turistima neće biti dozvoljeno da se u bikinijima, bez majice ili djelimično goli kreću ulicama, trgovima, parkovima, šetalištima i drugim javnim prostorima grada.

Uredba se ne odnosi na plaže, kao ni na područja u blizini obale koja su namijenjena turistima, prenosi TRT Balkan.

Kolika je kazna za one koji krše uredbu

Za one koji prekrše ovu uredbu predviđene su novčane kazne. Prema saopštenju lokalnih vlasti, kazne za pojedince kretat će se od 350 do 500 eura.

Odluku je na svom zvaničnom Instagram profilu potvrdila i predsjednica Skupštine opštine Ulcinj Ivana Popović.

Ona je istakla da je cilj ove mjere “održavanje reda, etike i imidža turističkog grada tokom ljetne sezone”.

Nova pravila usvojena su uoči glavnog dijela turističke sezone, kada Ulcinj bilježi veliki broj posjetilaca, posebno u gradskim i obalnim zonama.