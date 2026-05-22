Danas ispraćaj maturanata Mješovite srednje škole Srebrenik

Foto: Arhiva

Mješovita srednja škola Srebrenik danas će, s ponosom, ispratiti 49. generaciju maturanata.

Svečani defile kreće iz škole u 18 sati, a kolona mladosti, znanja, uspjeha i ljepote proći će ulicama našeg grada do Trga Alije Izetbegovića gdje će se proglasiti učenik generacije.

Ove godine škola ispraća ukupno 315 maturanata – 152 učenika tehničkih škola i 163 učenika stručnih zanimanja.

Iza njh su godine truda, prijateljstva, odricanja, ali i uspjeha, a pred njima novi životni putevi i izazovi.

Neka ovaj dan bude praznik mladosti, znanja i zajedništva. Budimo podrška našim maturantima. zajedno im poželimo sreću, uspjeh i hrabrost u budućim koracima.

” Dragi maturanti, neka vam uspomene iz školskih dana ostanu najljepši dio života, a svaki naredni korak bude siguran i uspješan”, poručila je tim povodom direktorica Mješovite srednje škole Srebrenik Elvira Suljkić.

Sretno generacijo.