Na tržište Bosne i Hercegovine isporučene kruške porijeklom iz Belgije u kojim je utvrđeno prisustvo ostataka hlorata

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene kruške porijeklom iz Belgije u kojim je službenim kontrolama utvrđeno prisustvo ostataka hlorata. Podaci o proizvodu: Naziv proizvoda: Kruška Kategorija proizvoda: voće i povrće Lot: D&G […]

Proizvođač i izvoznik: Vergro VN, Kleine Roeselarestraat 5, 8760 Meulebeke, Belgija

Uvoznik u BiH: Medion d.o.o., Donje Ledenice bb, Gradačac

Opasnost: Nedozvoljeni pesticid hlorat

Navedeni proizvod nije u skladu sa odredbama Uredbe (EZ) br. 396/2005 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. februara 2005. o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEZ i Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla (“Službeni glasnik BiH”, broj 48/21).

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Obavijest se odnosi samo na proizvod s naprijed navedenim podacima, saopšteno je iz Agencije za sigurnost hrane BiH.